Le 4 avril célébré dans la cour d’honneur du Palais

Abordant la célébration de la fête nationale du Sénégal en conseil des ministres de ce mercredi, le Président de la République a rappelé aux membres du Gouvernement que «le soixantième anniversaire, du fait de la pandémie du Covid-19 et de l’état d’urgence, sera organisé sous forme d’une cérémonie aux couleurs, le 04 avril 2020, à 10 heures, dans la cour d’honneur du Palais de la République». La cérémonie explique-t-il «consistera à une prise d’armes suivie de l’hymne national en présence du Ministre des Forces armées et des autorités militaires».

Et dans ce contexte, Macky Sall a demandé au Ministre de la Communication de veiller à la transmission dans les médias, tout au long de cette journée, des missions, actions et réalisations des différentes forces de Défense et de Sécurité.