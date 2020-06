Le Brésil franchit le cap du million de contaminations (officiel)

Officiellement, le plus grand pays d’Amérique latine (210 millions d’habitants) recense ainsi 48 954 décès, après 1206 morts supplémentaires en 24 heures. En valeur absolue, ces données font du Brésil le deuxième pays au monde où le Covid-19 tue le plus et contamine le plus derrière les Etats-Unis (119 000 décès). Cela équivaut à environ 23 décès pour 100 000 habitants, contre 44 en France, 57 en Italie, 63 au Royaume-Uni et 84 en Belgique, des pays confrontés plus tôt au Sras-Cov-2.