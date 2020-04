Le Centre de traitement de Tamba explose

Le comité régional de gestion des épidémies de Tambacounda est au bord de la tourmente, et pour cause. “La capacité d’accueil des structures dédiées au traitement du coronavirus est dépassé d’au moins 8 ou 9 patients”, révèle Boubacar Tamba. Face à cette situation, ce dernier estime que conformément aux recommandations du Professeur Seydi, lors de son passage dans la région, il faudrait ériger “un centre de traitement spécial” et ce, “dans les meilleurs délais. “Non seulement les cas flambent à Tambacounda, mais aussi Tamba a une position carrefour très important. (…) Et ne serait-ce que pour ça, il faut qu’on mette une sorte d’hôpital de campagne le plus rapidement possible”, afin “de régler le problème de dépassement de l’actuel site”, dit-il à la Rfm.