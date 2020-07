Souleymane Niang, Directeur de RFM, soulève un pan de voile sur le litige foncier opposant la SEDIMA aux populations de Ndingler. Le journaliste pense qu’il revient à l’Etat d’arbitrer cette situation et de revoir sa politique foncière qui, dit-il, ne prend pas entièrement en considération les réalités et les besoins des plus démunis.