Le Coronavirus affecte le Cnts

Le Directeur du Centre national de Transfusion sanguine(Cnts), Saliou Diop, a déclaré qu’il y a un déficit au niveau de la banque de sang. Cette situation est causée par la suspension de tous les attroupements à cause du coronavirus

« Avec la pandémie de coronavirus, on se pose toujours la question de savoir quel rapport ce virus peut avoir avec la transfusion sanguine », s’est interrogé Saliou Diop, Directeur du Centre National de Transfusion sanguine. C’était lors d’une conférence de presse tenue hier au Cnts, en prélude du 10ème congrès de la société africaine de transfusion du 20 au 23 avril prochain. « Nous avons constaté que depuis la communication qui est faite pour éviter les attroupements, on a une réduction importante du nombre de donneurs de sang », a expliqué M. Diop. D’après lui, la plupart des collectes qu’ils devaient effectuer le 8 mars dernier avaient été annulées parce que les personnes ne voulaient pas faire d’attroupement. « Quand nous comparons ce à quoi nous nous attendions en termes de dons de sang et ce que nous avons obtenu, il y a eu moins de 25%. Et cela a des conséquences », a-t-il ajouté. A cette occasion, le Directeur du Cnts a avancé que lorsque tout est annulé, il n’y a pas assez de sang. Le plus important est que tout le monde comprenne qu’ils ont pris toutes les dispositions pour assurer que les collectes se fassent sans aucun risque de transmettre ce virus. « Avant, nous prenions toutes ces mesures mais nous faisons davantage attention parce que les lieux de collecte où nous allons sont très aérés et les zones sont très confinées. Nous avons également renforcé toutes les mesures d’hygiène de nos personnels pour rassurer qu’il n’y ait pas de raison d’annuler les collectes », a dit M. Diop.

ANNA THIAW (STAGIAIRE)