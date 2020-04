Le Coronavirus fait une victime au « Le Soleil »

L’atmosphère est délétère à la Sspp Le soleil. En cause : les licenciements et affectations jugées «arbitraires» dont des agents de ladite boîte ont été victimes, depuis la nomination de Yakham Mbaye à la Direction générale du quotidien Le Soleil il y a deux ans. La dernière victime, Mme Fatou Ly Sall Croquette a été virée le 23 mars dans des circonstances pour le moins insolite, informe Walf Quotidien. Suspectée d’être atteinte… du Covid-19, elle a été contrainte par le Dg du journal, de quitter les lieux pour aller se faire dépister. Ordre auquel elle a refusé d’obtempérer. Résultat : une lettre de licenciement pour trois fautes lourdes : refus d’exécuter un ordre donné par le supérieur hiérarchique, insubordination et défiance envers le Directeur général et pertes de confiance.

Après 17 années de présence au Soleil, Mme Croquette devient ainsi la troisième victime de la direction du Soleil, après les licenciements du correspondant régional à Diourbel, Serigne Mansour Sy Cissé, et d’un agent du bureau de la Publicité et du Recouvrement de «Soleil Vdn». Pour l’instant le Dg du Soleil campe sur sa position alors que la crise couve et que la direction du personnel entend s’aligner derrière celle qui est chargée des Grands comptes au niveau de la comptabilité du Soleil.

Les faits

Les faits, rapportés par Mme Fatou Ly Sall Croquette, s’exposent de manière succincte : «Je suis arrivée à mon bureau le lundi 23 mars avant 8h 00. La femme de ménage était en train de nettoyer. Comme j’ai des allergies à la poussière, j’ai toussé deux fois et éternué aussi autant de fois. Avec ma collègue de bureau, nous avons alors plaisanté sur le Covid-19. On en a rigolé et je lui ai répondu qu’en plus de tousser, j’ai de la fièvre. Trente minutes après, je reçois un coup de fil du directeur de l’administration générale me disant que mes collègues l’ont appelé pour lui dire que je présentais tous les symptômes du Coronavirus et qu’il fallait que je rentre. Je pensais qu’il plaisantait, mais c’était du sérieux». Elle évoque ensuite «des harcèlements au téléphone» qui l’ont poussée à se rendre à la pharmacie sise à côté du Soleil où elle s’est vue signifier que la prise de température était impossible. Même résultat chez un cabinet de Kiné qui était sur son chemin. Elle s’est alors rendue à la clinique située à quelques mètres du journal, pour se retrouver devant un thermo flash qui affiche «négatif». «Le médecin me reçoit, me consulte et enlève son masque et ses gants pour me prouver que je n’avais aucun signe clinique du Coronavirus. Ma température était de 36°3. Il me demande de retourner au bureau continuer mon travail et demander à notre directeur de l’administration de l’appeler». Ce que ce dernier aurait fait, pour se voir expliquer, au-delà de l’état de santé de Mme Croquette, des mesures de prévention sanitaire à prendre pour le personnel et les moyens à mettre en place à cet effet. «Quelques minutes après, poursuit Mme Croquette, «le directeur me rappelle et me dit qu’il y a eu plus de peur que de mal. Mais que vu l’inquiétude de quelques collègues, il devait prendre les précautions qu’il faut».

Les précisions de Yakham

«Lorsqu’on se dit travailleur licencié «abusivement», on saisit les tribunaux et les juridictions et non la presse. Tout ce qu’elle a dit est totalement faux. Ce qui s’est passé : A 8 heures 50 minutes, les agents du bureau de la publicité et du recouvrement de «Soleil Vdn» m’ont saisi pour dire que Mme Ly Croquette est venue au bureau et s’est plaint d’avoir un état grippal. Qu’elle tousse et a des écoulements nasaux. Juste après, le Directeur de l’administration générale, M. Abdoulaye Ly, m’appelle pour me dire la même chose. A la suite de cet appel, j’ai aussi reçu des appels d’autres agents qui ont manifesté leurs inquiétudes par rapport à ces symptômes.