Le coronavirus pourrait tuer 3 millions d’Africains

L’Afrique pourrait voir 300 000 décès dus au coronavirus cette année, même dans le meilleur des cas, selon un nouveau rapport de l’Onu publié vendredi.

Dans le pire des cas (aucune intervention), l’Afrique pourrait voir 3,3 millions de décès et 1,2 milliard d’infections, selon le rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

Même avec une «distanciation sociale intense», dans le meilleur des cas, le continent pourrait voir plus de 122 millions d’infections, selon le rapport.

Tous les scénarios envisagés montrent l’effondrement des systèmes de santé africains, qui sont déjà en grande partie fragiles et sous-financés.

Dans le meilleur des cas, 44 milliards de dollars seraient nécessaires pour les tests, les équipements de protection individuelle et les traitements, selon le rapport, citant des estimations. Le pire des scénarios coûterait 446 milliards de dollars.

Vendredi, le continent comptait plus de 18 000 cas de virus confirmés, mais les experts ont déclaré que l’Afrique était à quelques semaines de l’Europe dans la pandémie et que le taux d’augmentation semblait alarmant.

Le nouveau rapport est la projection publique la plus détaillée à ce jour pour les infections à coronavirus et les décès en Afrique, où plus de 1,3 milliard de personnes se préparent à la pandémie.

« Les coûts économiques de la pandémie ont été plus durs que l’impact direct du COVID19. À travers le continent, toutes les économies souffrent du choc soudain sur les économies. La distanciation physique nécessaire pour contenir la pandémie étouffe et noie l’activité économique », souligne Vera Songwe, Vice-secrétaire générale de l’ONU et Secrétaire exécutive de la CEA.