Le coup de projecteurs des analystes politique sur Bby

Les choses se précisent petit-à-petit au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Avec des investitures tous azimuts, ça va dans tous les sens. Des analystes de la scène politique jettent un regard.

D’aucuns n’ont d’yeux que les élections locales. Ces joutes restent importantes pour les citoyens qui estiment que la gouvernance de proximité connait des enjeux. Dès lors, avec les jeux d’alliance, des observateurs de la scène politique donnent leurs avis, soit sur des dislocations ou autre ententes. Selon l’analyste Momar Diongue, il existe bien des conséquences avec des frustrés. Le Pr Moussa Diaw et Mamadou Sy Albert donnent les prémices d’une fin de règne.

En effet, Macky avait demandé aux militants de rester à l’écoute pour éviter les listes parallèles. A en croire Mr Diongue, Macky cherche aussi à ce que le choix porté sur une personne soit positif et que ce dernier devient maire. « A partir de ce moment, il risque de perdre la possibilité qu’il avait avec l’ancien système qui consistait de lire une liste à l’issu de laquelle il y a les conseillers qui vont choisir. La marge de manœuvre du Président était plus large dans ce cas de figure. Naturellement il y’aura des frustrations, mais il faut aussi savoir que Macky peut récompenser les éventuels frustrés. Il a la possibilité de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires. Il peut les consoler et de garder la coalition intactes », argumente l’analyste.

Pour Mamadou Sy Albert, c’est l’autorité du Président eu sein même de la coalition qui risque d’en pâtir avec ces investitures. « Au sortir de ces joutes, nous allons nous en rendre compte. L’Apr risque aussi de connaitre l’implosion, même si Benno gagne autant de collectivités locales. La coalition va perdre de sa superbe », reconnait Mamadou Sy Albert. Pour sa part, Moussa Diaw Professeur à l’Université Gaston Berger de St Louis a livré son point de vue. Selon lui, ces frustrations augurent une fin de règne pour Macky Sall. Il indique que Macky n’a pas anticipé les erreurs au sein même de sa coalition. Des erreurs qui se paient cash. « Ce sont des élections à enjeux multiples. Donc il faut des choix judicieux et qui ne devraient pas affecter le fonctionnement au sein de la majorité. Les investitures restent difficiles. Avec des partis non structurés, des leaders non légitimes, voilà le résultat », regrette Pr Moussa Diaw.

Le Parti socialiste a déposé sa caution. Cet allié de Macky Sall depuis 2012 ne compte point jouer les seconds rôles. Du côté de l’Alliance des forces et progrès (Afp) et le Rewmi d’Idrissa Seck froncent les sourcils. Les prémices d’une fin de règne ?

MOMAR CISSE