Le Covid-19 transformé en business dans les hôpitaux

Des directeurs d’hôpitaux font tout pour accueillir des malades du Covid-19 dans leur structure sanitaire pour bénéficier des fonds de Force Covid-19. La bombe est annoncée par le docteur Cheikh Seck, chirurgien kinésithérapeute rééducateur à l’hôpital Idrissa Pouye, ex Cto. « Il y a des enjeux financiers derrière les transferts des patients de Covid-19 dans les structures sanitaires. Parce que les hôpitaux qui accueillent des malades de Covid-19 ont des subventions et bénéficient de fonds. Et les responsables des hôpitaux cherchent à capter cette manne financière. Raison pour laquelle ils font tout pour qu’on leur transfère des patients de Covid-19 dans leurs structures sanitaires », a-t-il révélé, dans des propos repris par Walf Quotidien. Joints par le journal, les responsables de la santé démentent.