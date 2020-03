Le Covid19 passe d’épidémie à pandémie

L’Organisation mondiale de la santé a reclassé le Coronavirus de la nature d’épidémie à une pandémie. La maladie se propage dans le monde et les mesures qui sont prises pour la stopper semblent ne pas suffire. «Nous sommes profondément préoccupés à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité et par les niveaux alarmants d’inaction. Nous avons donc estimé que COVID-19 peut être qualifié de pandémie », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mercredi. A quoi doit-on s’attendre donc et quelle est la différence entre une pandémie et une épidémie.