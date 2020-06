MORT DE FLOYD: LE CRD DEMANDE A MACKY DE CONVOQUER L’AMBASSADEUR DES USA

La Conférence des Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, ne lâche pas l’affaire. Se prononçant sur la mort de Georges Floyd, Adoul Mbaye et Cie appellent expressément le Président de la République Macky Sall à convoquer, au minimum, l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs fait avec celui de Grande Bretagne suite au reportage de la BBC sur le scandale PetroTim dans lequel était cité son propre frère Aliou Sall. Ce, à défaut d’une vive protestation, sinon d’une condamnation ferme et sans équivoque, au nom du Peuple Sénégalais, de cet acte odieux qui a meurtri et ému l’opinion publique non seulement dans notre pays, mais également sur le Continent et partout à travers le monde. A rappeler que le CRD a adressé une lettre de protestation à l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal destinée aux plus hautes Autorités de l’Administration Américaine.