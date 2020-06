Le devoir de rester à côté de chaque Sénégalais

Dans cette crise liée à la pandémie du Coronavirus, nous avons le devoir d’être aux côtés de chaque sénégalaise et de chaque sénégalais. A l’unanimité nous sommes tous d’accord que le Pr Macky Sall a pleinement rempli sa mission dans cette lutte. Le président Macky Sall a pris l’ensemble des mesures pour limiter la progression du COVID-19 dans notre pays. Fermeture des frontières, plan de riposte sanitaire cohérent et solide ,la résilience économique pour briser la chaîne de transmission et assurer la prise en charge des malades. Ce plan qui mobilise l’ensemble du gouvernement en particulier le ministère des finances , la Direction générale du budget le ministère de la santé et les services techniques associés,s’articule au tour de la prévention, du dépistage des suspects, de la prise en charge des malades testés positifs, de l’identification et de l’isolement des cas contacts. S’agissant de la prévention, le président en relation avec le ministre de l’intérieur Aly Ngouye Ndiaye a pris deux mesures importantes l’État d’urgence et le Couvre-feu.,Nous tous nous avons sensibilisé sur le respect des mesures barrières partout, et surtout l’auto confinement des personnes fragiles, âgés ou souffrant de maladies chroniques et le port obligatoire du masque. Le gouvernement travaille à assurer la disponibilité et la gratuité des masques pour tous,en mettant l’accent sur les personnels de santé directement exposés à la maladie et sur les forces de défense et de sécurité. L’expertise locale a également été sollicitée pour la fabrication du gel hydro alcoolique, des masques des respiratoires artificiels et même un robot. Actuellement, le plan de soutien économique, social et humaine du Président Macky Sall vise à soutenir tous les secteurs de production, à maintenir les emplois,à assurer une reprise rapide d’activité économiques post -crise et à apporter un soutien humanitaire aux populations défavorisées rappelle que les objectifs du président Macky Sall dans la gestion de cette crise sont clairs,il s’agit de limiter la progression de cette pandémie à travers la prise de décisions parfois contraignantes mais nécessaires, de sauver des vies à travers le plan de riposte sanitaire. Nous devons tous veiller à ce que tous ces plans soient effectivement mis en œuvre conformément à la volonté du président de la République, S.E.M. Macky Sall, pour le bénéfice de tous nos compatriotes, pour le bénéfice des familles vulnérables dont le niveau de vie est affecté par cette crise et pour le bénéfice de tous ces entreprises dont l’activité est impacté. C’est le moment de saluer à nouveau l’ensemble de notre personnel de santé à la tête le ministre Abdoulaye Diouf Sarr,nos forces de défense et de Sécurité en tête le ministre Aly Ngouye Ndiaye, le directeur général du budget Mamadou Moustapha Bâ le ministre du transport Maître Oumar Youm, le ministre Mansour Faye le ministre de l’éducation Mamadou Talla le Ministre de l’hygiène publique Abdou Karim Fofana, et son directeur Diomaye Dieng, et tous les fonctionnaires bénévoles engagés jour et nuit pour stopper la propagation de cette maladie.Ensemble apprenons à vivre avec le virus en respectant les mesures barrières.

Amadou Bousso professeur de sciences physiques au lycée J F k.