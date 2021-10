Les informations commencent à suinter. Et il se susurre qu’à Kolda, le chef de la majorité a décidé de compter sur le duo sortant : Bibi Baldé à la mairie et Moussa Baldé au Conseil départemental. Alors que Mame Boye Diao était sur la liste de Macky Sall, il serait finalement affaibli par l’épisode de ses effigies sur les cahiers distribués à des élèves de la commune. Sidiki Kaba qui avait été investi en août dernier par une large frange de Benno bokk yaakaar de Tamba devrait défendre les couleurs de la coalition. Le sortant Mame Balla Lô, qui est également député, n’avait jusqu’ici réagi. Et tout porte à croire qu’il se serait rangé depuis longtemps. A Louga aussi, Macky Sall aurait jeté son dévolu sur le maire sortant, Moustapha Diop. Mamour Diallo, son principal adversaire au sein de l’Apr, devra attendre encore.

