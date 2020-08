Le FC Barcelone choisit Ronald Koeman comme nouvel entraîneur

Devant trouver un nouveau coach suite au départ de Quique Setién, le FC Barcelone a annoncé l’arrivée de Ronald Koeman. Le sélectionneur des Pays-Bas vient de troquer sa tunique contre celle des Blaugranas. Il tentera désormais de relever le club catalan après une saison cataclysmique.

Suite au limogeage de Quique Setien, le FC Barcelone se devait de trouver un nouveau chef afin de guider le navire blaugrana et c’est le sélectionneur des Pays-Bas qui a été choisi. Une décision lourde de sens mais qui se comprend compte tenu de l’exercice écoulé. Cette saison a été chaotique, aussi bien sur le terrain qu’au niveau institutionnel. Très mitigé, le début de saison avait néanmoins vu l’équipe d’Ernesto Valverde retrouver un peu de calme à partir de la fin d’année 2019. Néanmoins, l’élimination de ce dernier en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético de Madrid (3-2) avait conduit les dirigeants catalans à s’en séparer. Outre les nombreuses tensions internes et la tenue des élections présidentielles du club après la saison 2020-2021, Quique Setién a été nommé.

Instigateur d’un football léché et porté vers l’avant, l’ancien coach de Las Palmas et du Real Betis Balompié n’a jamais réussi à imposer ses principes. Éliminé de la Coupe du Roi et terminant deuxième de Liga derrière le Real Madrid, le FC Barcelone se loupait sur la scène nationale, pour chuter d’encore plus haut sur la scène internationale … En huitième de finale de Ligue des Champions, le club blaugrana a certes tenu son rang contre le Napoli s’imposant 3-1 après le match nul 1-1 de l’aller, mais c’était pour mieux sombrer en quart de finale contre le Bayern Munich. Balayé par le club allemand sur le score de 8-2, le FC Barcelone a connu une réelle humiliation qui confirme un peu plus la mauvaise dynamique de l’équipe sur la scène européenne depuis son sacre en 2015. Se retrouvant ainsi éliminé en quart de finale et achevant le mois d’août sur une saison blanche, le FC Barcelone était dans l’obligation de procéder à de grands changements.

Un coach qui a joué au FC Barcelone

Le premier est donc celui du coach avec le remplacement de Quique Setién par Ronald Koeman. Un choix logique et qui traduit par ailleurs la volonté de mettre en avant une figure forte. Véritable tacticien, Quique Setién a néanmoins moins de qualité de meneur d’hommes et cela explique en partie son échec dans l’imposition de ses idées. Doté aussi de principes de jeu offensifs et adéquats au FC Barcelone, Ronald Koeman est aussi un véritable meneur d’hommes. Connu pour son caractère parfois explosif, le Néerlandais de 57 ans devra donc s’affirmer et semble avoir les moyens de le faire. Ancienne gloire du FC Barcelone avec qui il a remporté la première Ligue des Champions du club en 1992, celui qui évolue milieu de terrain ou défenseur central était le coach des Pays-Bas depuis deux ans. Son bilan est très bon avec une finale de la Ligue des Nations 2019 (défaite 1-0 contre le Portugal) et une qualification pour l’Euro 2020 (qui se déroulera en 2021).

Cependant cette nomination en tant que coach du FC Barcelone met automatiquement fin à sa carrière de sélectionneur des Oranjes. Ne pouvant pas jongler efficacement avec les deux fonctions, il va désormais se concentrer exclusivement sur le club blaugrana. Reste à savoir si cela sera une réussite ou non. Sur son site internet, le club catalan a accueilli son arrivée par un communiqué : «le FC Barcelone et Ronald Koeman ont conclu un accord pour que le Néerlandais prenne la relève en tant qu’entraîneur de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2022. La présentation et la conférence de presse qui suivra pour le nouvel entraîneur du Barça auront lieu aujourd’hui à partir de 18h à l’Auditorium 1899. »

