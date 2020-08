Le FC Barcelone se sépare d’Éric Abidal

Le FC Barcelone vient d’annoncer la résiliation du contrat d’Éric Abidal, qui officiait comme secrétaire technique depuis quelques années.

Suite à l’élimination et à la claque subie contre le Bayern Munich (8-2) à Lisbonne la semaine passée, le FC Barcelone connaît de nombreux remous en interne. Une longue réunion a eu lieu ce lundi et de nombreuses décisions ont été prises. La première a été la mise à l’écart de l’entraîneur Quique Setién, remercié après quelques mois d’intérim seulement, et prochainement remplacé par Ronald Koeman.

Ce mardi, le club blaugrana a annoncé un nouveau départ, celui d’Éric Abidal. Le Français, ancien joueur de la maison catalane entre 2007 et 2013, était devenu secrétaire technique il y a quelques années. Un poste à responsabilités dans le domaine du recrutement de joueur notamment. Sa mission est désormais terminée.

Désaccords publics avec Messi

«Accord trouvé concernant la rupture de contrat entre le Barça et Éric Abidal. Le Club exprime publiquement ses remerciements envers Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille blaugrana. Le FC Barcelone et Éric Abidal ont trouvé un accord concernant la rupture du contrat les unissant. Le Club exprime publiquement ses remerciements envers Éric Abidal pour son professionnalisme, son engagement, son implication et le traitement dont il a fait preuve envers la famille blaugrana, et lui souhaite bonne chance pour le futur», peut-on lire sur le communiqué officiel.

On se souvient que certaines déclarations de l’ancien défenseur avaient créé des sérieux épisodes de tension entre les joueurs, Lionel Messi en tête, et la direction. Son bilan en termes de mercato n’est pas spécialement apprécié par les supporters culés. Les victimes s’enchaînent du côté du Camp Nou. Quelles seront les prochaines têtes à sauter ?

❗ [ÚLTIMA HORA]

Acuerdo para la rescisión del contrato de Éric Abidal — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

Avec FootMercato