Le FMI voit plus noir que prévu pour l’économie mondiale en 2020

Le FMI prévoit de l’orage sur l’économie mondiale… Pour sa directrice générale, il est «très probable» que ses prévisions de croissance soient encore être revues à baisse, la pandémie de coronavirus frappant les économies plus durement que prévu.

« Les données qui arrivent de nombreux pays sont pires que nos projections déjà pessimistes« , a déclaré Kristalina Georgieva lors d’une conférence sur le web sponsorisée par le Financial Times. « Très probablement, nous allons proposer la mise à jour de nos projections au cours du mois de juin, et à ce moment-là … nous nous attendons à ce qu’il y ait un peu plus de mauvaises nouvelles en ce qui concerne notre vision de 2020. »

Il y a un mois, le FMI parlait déjà de l’une des pires récessions que le monde ait connue depuis la grande dépression de 1929… Mais les économistes du Fonds avaient sans doute anticipé des réouvertures plus rapides des circuits de production et des Etats-Unis moins durement frappés par la pandémie.

Pour l’Europe, le FMI a déclaré en avril que l’économie de la zone euro reculerait de 7,5% cette année et ne rebondirait que de 4,7% en 2021, mais ce dans le cas seulement où le coronavirus sortirait complètement du paysage économique avant la fin de l’année.