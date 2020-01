Le Forum Civil lance une campagne contre la cherté du péage

Secteur Privé et Forum Civil mènent le même combat. Si le Patronat réclame la renégociation du contrat de l’autoroute à péage, Birahim Seck et Cie ont décidé de lancer une campagne de mobilisation sociale contre la cherté du péage. Puisque de l’avis des dirigeants du Forum civil, en plus de la cherté, il y a l’insécurité à cause de l’absence d’éclairage et des embouteillages, notamment sur les sorties de Pikine, Keur Massar et Rufisque.