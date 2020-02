Le frère du lutteur Modou Lô relaxé

3 ans de prison ferme, c’est la sentence que maître des poursuites avait requis contre le frère du lutteur Modou Lô et son co-prévenu. Ils avaient comparu à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour association de malfaiteurs et offre ou cession de chanvre indien. En rendant sa décision, le juge a prononcé la relaxe pour le frère du lutteur et 2 ans de prison ferme pour son co-prévenu.