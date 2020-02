Le Front commet un avocat pour Guy Marius

Le Front démocratique et social pour la résistance nationale est préoccupé par la longue détention sans jugement du prisonnier politique Guy Marius Sagna. Manifestant son soutien à l’activiste, la conférence des leaders du Front a décidé de constituer un avocat pour l’assister et le défendre contre les mesures arbitraires dont il est victime. Les leaders demandent à toutes les composantes du Front de ne ménager aucun effort pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Guy Marius Sagna et l’arrêt des poursuites engagées contre lui et ses coaccusés. Ainsi les leaders promettent d’engager toutes les actions nécessaires pour le respect de la liberté d’expression et de manifestation au Sénégal, ainsi que des droits des opposants. Par ailleurs, le front souhaite la plus grande diligence dans la mise en œuvre des consensus retenus sur le point relatif à l’audit du fichier et du processus électoral. A les en croire, tout retard aurait des conséquences négatives sur l’organisation des élections locales. La conférence des leaders encourage tous les commissaires à poursuivre sans relâche la recherche de consensus forts et novateurs afin de consolider davantage la démocratie.