Le gang de haineux!!!

Nous COJER Podor estimons que savoir reconnaître ses limites et admettre ses échecs est la qualité première des hommes de valeurs. Le Journaliste Pape Alé Niang a tenté et devrait admettre son lamentable échec dans sa croisade perpétuelle contre le Dr Cheikh Oumar HANNE et son désir permanent de nuire à ce dernier. Avant la parution de son pseudo livre qui est plus un amoncellement de contre vérités qu’autre chose, nous avons tous eu droit à un tapage médiatique orchestré par des lobbys drapés dans des manteaux d’organe de presse et en collusion avec cette opposition moribonde et désemparée. Ce qu’il faut retenir (s’il y’en a d’utile d’ailleurs!) du livre c’est qu’il y’a eu beaucoup de bruit pour au final se retrouver avec une grande déception. Pour le contenu, sur un livre d’une Cent Cinquantaine de pages près du tiers (43 pages) est consacré à des éloges pour NAFY NGOM KEITA et accessoirement à son équipe, qui rappelons-le ont été fortement décrié par les grands spécialistes en matière de contrôle. Autre preuve d’inutilité du livre dix (10) pages pour nous parler de l’organisation et du fonctionnement du Centre des Œuvres universitaires de Dakar (COUD) régi par un décret alors qu’il aurait juste suffi de citer ledit décret en référence dans la bibliographie. Pour le reste du livre il s’agit tout simplement d’une reprise in extenso du rapport de l’OFNAC servi sans aucune tentative d’analyse ou d’explication.

En définitive et cela coule de source, ce livre n’est ni plus ni moins qu’une poursuite de la volonté manifeste de Nafi Ngom KEITA de nuire à Mr Cheikh Oumar HANNE qu’elle incrimine en tirant des conclusions hâtives et en demandant qu’il soit démis de ces fonctions et exclus de toute gestion des affaires publiques, outrepassant ainsi ces prérogatives et les limites de sa mission. Ayant tenté vainement de faire du Dr Cheikh Oumar HANNE le symbole de la mal gouvernance qui n’existe d’ailleurs que dans ses délires, elle utilise son médiocre poulain et bras armé pour nous servir du réchauffé sur une pseudo affaire qui n’a connu aucune évolution pour les raisons que nous connaissons. Le Président de la république et le Procureur de la république ont tous blanchi le maire de Ndioum en soulevant les irrégularités de cette mission et un élément essentiel en matière de contrôle et d’enquête, le principe de la contradiction.

A l’endroit de notre camarade et responsable le Dr Cheikh Oumar HANNE nous dirons que le satisfécit décerné par le Président de la République son Excellence Macky SALL vaut plus que n’importe quelle jugement. En conséquence nous demanderons à Monsieur le Ministre Cheikh Oumar HANNE de ne pas accordé plus d’importance qu’il n’en faut à ce Gang de haineux car triompher de Pape Alé et ses acolytes ne lui apporterait aucune gloire. Monsieur le Ministre la bave de ces crapauds crasseux ne peut entamer votre blancheur de colombe.

Pour finir nous tenons quand même à rappeler que nous COJER Podor nous dresserons en remparts contre toutes attaques injustifiées d’où qu’elles viennent à l’encontre de nos responsables.

Cojer Podor