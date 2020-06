Le Google Pixel 4a n’est pas encore disponible, mais il fonctionne déjà avec StopCovid

Le prochain smartphone de Google se fait toujours attendre, mais de nombreuses informations circulent à son sujet, que ce soit les caractéristiques techniques, le design, l’interface ou le prix. En fin de compte, il ne reste plus qu’à connaître la date de disponibilité. Et justement, un énième indice semble indiquer que le lancement est (vraiment) proche.

StopCovid trace un Pixel 4a

Nos confrères de Frandroid ont remarqué dans la liste des smartphones compatibles avec l’application « StopCovid », un appareil baptisé « Sunfish ». Il s’agit ni plus ni moins du nom de code utilisé par les équipes de Google pour le Pixel 4a. De toute évidence, les développeurs de l’application « StopCovid » ont contrôlé la compatibilité avec différents smartphones, y compris le Pixel 4a.

Initialement, Google devait tenir une conférence ce mercredi 3 juin, mais elle a été repoussée pour des raisons évidentes à la suite des événements qui se déroulent aux États-Unis :

Caractéristiques du Google Pixel 4a

Le prochain smartphone de Google devrait se positionner en milieu de gamme. Il aurait droit à son écran bord à bord avec un poinçon, comme la plupart des smartphones en 2020. En ce qui concerne la fiche technique, un Snapdragon 730 serait du voyage, de même que 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Côté photo, Google aurait opté pour un unique capteur de 12 mégapixels.