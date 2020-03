Le Gouvernement adopte 4 projets de lois

Le gouvernement a adopté hier en réunion de conseil des ministres plusieurs projets de lois. On peut citer, entre autres, le projet de loi autorisant la création de la société nationale dénommée Les Chemins de Fer du Sénégal (CFS) ; le projet de loi autorisant la création et la prise de participation majoritaire de l’Etat dans la Société anonyme dénommée Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU); le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Universités publiques ; le projet de décret portant organisation du Ministère de l’Intérieur ; le projet de décret fixant les règles d’organisation et de Fonctionnement du Fonds pour l’Habitat social(FHS); le projet de décret fixant le mode de calcul de la valeur locative des locaux à usage d’habitation imposables à la contribution foncière des propriétés bâties etc.