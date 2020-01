Le Grand Oral de Adji Mergane

Adji Mergane Kanouté, est la présidente de l’Initiative pour la Refondation de Macky 2012 (Irm2012), un mouvement né des flancs de la coalition Macky 2012. Invitée sur le plateau du «Grand Oral» de Rewmi Fm, de ce samedi 25 janvier 2020, la vice-présidente des femmes de BBY revient sur les « dérives » de la coalition Macky 2012, lesquelles, pour reprendre ses propos, ont abouti à la mise sur pied de «IRM2012 ». Dans la foulée, la député s’est prononcée sur l’exclusion de Moustapha Diakhaté qu’elle n’approuve pas au motif que « la politique égale addition et non soustraction. » « Macky doit ramener Moustapha Diakhaté à la maison… », a-t-elle recommandé. La survie de BBY, la corruption, les agressions mortelles, les braquages, la peine de mort, ont été passés au peigne fin au cours de l’émission. Voici in extenso l’intégralité de son entretien (en audio).