Le Grand Parti fête ses 5 ans: Les conseils de Badiane à Gakou

Né le 17 août 2015, le Grand parti (Gp) a 5 ans, ce lundi 16 août 2020. Une occasion pour Mamadou Badiane, coordonnateur du Grand Parti dans le département de Pikine de décliner la feuille de route de son parti.

En cinq années d’existence, le Grand Parti a enregistré et capitalise les expériences de trois (3) représentants au parlement, de trois (3) maires et un peu plus d’une centaine de conseillers communaux et départementaux, analyse Mamadou Badiane, qui décline un bilan est assez satisfaisant. Il ajoute : « n’eût été la volonté manifeste et injuste du Président Macky Sall, en complicité avec le conseil constitutionnel, lors de l’épisode des parrainages, le Grand Parti se porterait mieux. » « Le président Gakou a fait deux tournées nationales, ce qui nous a permis d’implanter le parti dans les quarante-cinq (45) départements que compte le Sénégal. Le Programme alternatif Suxali Sénégal (PASS), élaboré par les soins des cadres du parti et qui nous sert de bréviaire, guide nos actions partout où nous sommes et constitue la bouée de sauvetage du Sénégal », constate-t-il, pour s’en réjouir

A son avis, le parti a deux impératifs, deux urgences dont la première consiste à changer de cap ou faire du sur place. « Le peuple sénégalais oriente plus son choix sur le discours que sur son porteur. Les sénégalais ne suivent plus le leader, plein aux as et faiseur de miracles par des promesses plus mirobolantes les unes que les autres. Ils fondent, à juste raison, leurs espoirs sur des exposés clairs, programmatiques facteurs de changements qualitatifs probants. Mais aussi sur des actions concrètes créatrices de valeurs dans les domaines socio-économiques et culturels. »

Sur ce point, il soutient que les militants du parti, attendent du Président Gakou une posture plus convaincante. « Diplômé en commerce international et titulaire d’un doctorat en économie, Gakou doit porter son discours sur les questions économiques essentielles qui préoccupent les sénégalais. Mais également, sur la réponse aux questions de souveraineté politique et monétaire par laquelle passeront les bases du développement économique et social du Sénégal », conseille-t-il

« Le Président doit, du reste, s’ériger en bouclier face aux dérives et manquements du régime du président Macky SALL pour l’intérêt exclusif du peuple sénégalais. Tous les cadres et responsables du Parti doivent le suivre dans cette perspective radicale de défendre le peuple sénégalais sans aucun compromis. »

« Sur le second point, nous devons nous investir, travailler pour réunir la famille des progressistes qui se réclament des idéaux du progrès social vitaux à l’amélioration de la condition humaine », a-t-il soutenu. Pour lui, le Président Gakou est l’héritier légitime de l’orientation politique favorable aux réformes sociales et économiques pour avoir, pendant toutes ces années, sillonner le Sénégal pour l’encrage de sa transformation par la diffusion de connaissances propres à la perfectibilité de l’humanité.

Selon EL Hadji Abdo Wade, dit Mara membre du bureau politique national, la date du 17 août est doublement symbolique, en ce sens qu’elle marque à la fois l’anniversaire de la naissance du parti qui souffle sa cinquième bougie ce 17 août 2020 et celui de son Président, El Hadji Malick Gakou. « Tous les militants se joignent à moi, à l’occasion de votre anniversaire coïncidant avec celui des cinq années du Grand Parti qui s’est construit dans la douleur et qui a fini, après seulement cinq années d’existence, d’avoir une assise nationale et internationale qui le rendent incontournable sur l’échiquier politique, pour vous souhaiter tout et rien à la fois», lui souhaite-t-il. Les militants disent lui renouveler leur totale confiance et ferme engagement à cheminer encore à ses côtés pour la conquête et l’exercice du pouvoir.

Sada Mbodj