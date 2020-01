Le Groupe Promo Consulting en deuil

Notre collègue Babacar Niane, employé au Groupe Promo Consulting, a perdu son père, Mamadou Niane, décédé hier dimanche à l’âge de 87 ans. Le défunt était un policier à la retraite.

Mr. Mbagnick DIOP, Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal et Président du Groupe Promo Consulting, le Directeur général adjoint, Moustapha Diop et l’ensemble des employés et collaborateurs du Groupe Promo Consulting, présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée.

Priez pour le repos de son âme !

Fatiha + 11 Likhlass