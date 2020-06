A picture taken March 5, 2020 shows the Kaaba, Islam's holiest shrine empty of worshippers, at the Grand Mosque complex in Saudi Arabia's holy city of Mecca. Saudi authorities on Thursday shut down Islam's holiest site to sterilise the area over cotonavirus fears, officials said, in a rare move after the Kingdom suspended the year-round umrah pilgrimage.

LE HAJJ 2020 ANNULÉ POUR LES SÉNÉGALAIS Seuls les résidents et étrangers résidents en Arabie Saoudite pourront procéder au pèlerinage à la Mecque cette année.

L’annonce est de Houreye Thiam Preira du Collectif des voyagistes sénégalais.

Les officiels de l’Arabie Saoudite ont décidé que le Hajj 2020 sera exclusif aux résidents du pays.

Une mesure préventive contre l'épidémie à coronavirus qui sévit dans le monde.

