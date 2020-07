Le journaliste Ibrahima Khalil Diémé convoqué à la DIC

Le Directeur de publication du site d’informations « exclusif.net », Ibrahima Khalil Diémé, est depuis ce matin dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic), pour répondre à une convocation des enquêteurs.

Pour cause, des responsables du ministère de l’Environnement et du Développement durable ont déposé une plainte contre le journaliste, suite à la publication, mai dernier, sur son site Web, d’un article intitulé : «À quand la fin des scandales à répétition au ministère de l’Environnement et du Développement durable ?».