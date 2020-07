Le maire de Séoul retrouvé mort

Park Won-soon, le maire de Séoul, était porté disparu après avoir laissé un message que sa fille a décrit comme un testament. Le maire a été retrouvé mort, annonce la police.

Les policiers recherchaient activement le maire Park Won-soon dans les environs du quartier Sungbuk de Séoul où son signal de téléphone portable avait été détecté pour la dernière fois. Le téléphone était depuis éteint.

Sa fille a appelé la police jeudi après-midi alors que son père avait laissé un message semblable à un testament avant de quitter son domicile quatre à cinq heures plus tôt. Elle a décidé d’appeler la police après avoir échoué à le joindre par téléphone. Environ 150 policiers, des drones et des chiens policiers se sont mobilisés pour le rechercher.

Park ne s’est pas présenté à ses obligations professionnelles jeudi pour des raisons non précisées et a annulé tous ses rendez-vous, y compris les plus importants. L’homme politique avait été élu maire de Séoul en 2011, puis réélu en 2014 et 2018 à la tête de la capitale sud-coréenne. Il était considéré comme un candidat potentiel pour les démocrates en vue de l’élection présidentielle de 2022.

Par 7sur7.be