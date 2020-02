LE MAITRE CORANIQUE GUEYE VENDAIT LE SPERME DE SES VICTIMES A DES FETICHEURS MALIENS

Les révélations des victimes du maître coranique Mouhamed Habibou Guèye sont horribles et relèvent d’un cynisme sans commune mesure. Dans les colonnes de Libération, les victimes seraient passées aux aveux

Le marabout présumé pédophile et violeur recueillait le sperme de ses proies qu’il gardait dans des récipients pour les revendre à des féticheurs de la sous-région. Notamment au Mali où il était souvent en déplacement. D’ailleurs, il revenait chaque fois de ses voyages avec beaucoup d’argent.

A.K, 12 ans témoigne : « … il me suçait jusqu’à ce que j’éjacule et il récupérait le sperme pour les mettre dans un récipient. Parfois il me déshabillait et écrivait des versets sur mon corps. »

M. C, 14 ans : « J’avais 14 ans au moment des faits. J’ai connu Mouhamed Habibou Guèye en 2007. Un jour, alors que je dormais chez lui, il s’est mis tout nu avant de se mettre sur moi. Je l’ai repoussé et il prétendait qu’il avait besoin de mon sperme pour me faire une potion magique…