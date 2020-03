Le marché Tilène de la Medina se met en quarantaine. Le maire Bamba Fall a décidé de fermer les marchés de Tilène et de Champs des courses à 18 heures à partir de dimanche prochain. Les rues 19, 21, 23, 25, 20 et l’Avenue Blaise Diagne seront nettoyées et désinfectées. La Rue 18 sera totalement désencombrée et provisoirement interdite de commerce pour une durée de trois semaines. Les contrevenants à ces nouvelles dispositions seront punis et sanctionnés conformément au règlement en vigueur.