Le Mate X, le smartphone pliable de Huawei, pointe son nez dans une vidéo

Après le Galaxy Fold, commercialisé depuis quelques jours, son principal concurrent, le Mate X, va enfin être révélé. Lui aussi avait été mis au placard le temps que Huawei améliore sa fiabilité et sa finition, et il devrait sortir dans quelques jours.

Pour preuve, une première vidéo dite d’ « unboxing » est apparue sur les réseaux sociaux et elle permet de fournir quelques détails sur le téléphone. D’abord, il est livré avec une élégante pochette pour le ranger lorsqu’il est plié. Elle est indispensable pour le protéger puisque le large écran pliable est situé à l’extérieur, et non à l’intérieur comme le Fold. Ce qui signifie du même coup qu’il sera compliqué de le garder dans une poche de pantalon et qu’on le verrait plutôt dans une poche de veste.