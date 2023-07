Le MEDS a décroché 4 emplois décents aux jeunes de Ziguinchor

Pour la relance du tissu économique et social à Ziguinchor, le président du MEDS Mbagnick Diop vole au secours des jeunes entrepreneurs, a révélé Lbération.

De jeunes entrepreneurs de la région de Ziguinchor ont été soutenus et appuyés par le président du MEDS. Quatre parmi eux, ont trouvé un emploi décent. Le promoteur de la « Liane d’Or », Cheikh Tamba a fait face à la presse locale, pour remercier le Président du MEDS qui, à l’en croire, est plus que jamais décidé à accompagner les jeunes.

« Nous avons choisi Mbagnick Diop parce qu’il est achevé d’abnégation et d’un engagement sans faille pour la réussite et la création d’emploi chez les jeunes de notre pays. Aujourd’hui, les « Cauris d’Or » qui récompensent le courage et l’abnégation, ont fini de rehausser, partout dans le monde, l’image du Sénégal », a dit Cheikh Tamba, président régional de la « Liane d’Or » en Casamance et collaborateur du président Mbagnick Diop.

« Les jeunes de notre région ont aujourd’hui ce flair de l’entrepreneur que Mbagnick Diop a en lui mais aussi surtout les étudiants ont besoin d’un repère comme le président du MEDS qui peut leur inspirer des valeurs », a-t-il souligner. Avant d’ajouter : « Mbagnick Diop a fini d’installer dans la tête du patronat et même des présidents de PME, l’idée de dépassement de soi et d’aller vers le meilleur de soi ».

Selon lui, le label mis en place par le président du MEDS, est une vitrine médiatique qui permet aux uns et autres, non seulement de s’identifier, mais aussi de son projeter vers des sommets ».