Le meeting de Yewwi Askan Wi autorisé

La coalition Yewwi Askan Wi va bien tenir ce 14 mars prochain son « giga-meeting » à Dakar. Le préfet de Dakar va autoriser la manifestation prévue à partir de 15 heures au terrain Acapes de l’unité 24 des Parcelles Assainies.

Devant la presse hier, jeudi 9 mars, la conférence des leaders de cette coalition d’opposition a indiqué que ce rassemblement entend « dénoncer les arrestations abusives, l’instrumentalisation de la justice et barrer la route à ce pouvoir véreux ».

Prenant la parole, l’ancien maire de Dakar et leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, a invité toute la population de Dakar à se mobiliser pour la réussite de cette manifestation, « pour montrer au régime en place que nous exigeons un scrutin transparent, inclusif et qui se déroulera dans la paix. »

« Le 14 mars sera le premier rendez-vous après que la date de la présidentielle a été fixée. Je tends la main à toute l’opposition ainsi qu’à toute la société civile. On n’acceptera pas que le président élimine des candidats et que la présidentielle ne se déroule pas normalement », avait martelé l’ex-maire de Dakar.

Prenant la parole à son tour, le leader de Pastef, Ousmane Sonko soulignant au sujet de l’objectif de ce méga meeting que c’est pour « dénoncer les arrestations abusives, l’instrumentalisation de la justice et barrer la route à ce pouvoir véreux », a invité toute la population acquise à la cause de Yewwi à se mobiliser.

Poursuivant son propos, l’ancien candidat arrivé 3ème à l’issue de la présidentielle de 2019 a également appelé leurs partisans à organiser une marche le 15 mars, dans les 46 départements du pays pour « dénoncer l’instrumentation de la justice et les arrestations arbitraires ».