Le mercato d’Olivier Giroud

Les données du mercato d’Olivier Giroud (33 ans) sont claires depuis plusieurs semaines : quitter Chelsea, où il est barré par Tammy Abraham et Michy Batshuayi, pour retrouver du temps de jeu et préserver ses chances de disputer l’Euro 2020 avec l’équipe de France de Didier Deschamps. Antonio Conte, qui l’a côtoyé chez les Blues, souhaitait le relancer et faire de lui la doublure de Romelu Lukaku.

Mais selon Sky Sport en Italie, une nouvelle option s’est ouverte ces dernières heures pour le Français. Tottenham et José Mourinho, qui cherchent un attaquant pour pallier la longue absence de Harry Kane blessé, auraient proposé un contrat de 18 mois au champion du Monde 2018. La perspective de rester en Premier League, un championnat qu’il connaît sur le bout des doigts, et à Londres, où ses proches et lui se sentent bien, pourrait le convaincre. Reste à savoir ce qu’en dira Chelsea…