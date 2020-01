Le musicien Daouda Faye léchait les parties intimes des filles

10 ans de prison ferme, c’est la peine que risque le musicien Daouda Faye. Agé de 68 ans, divorcé et père d’une fille de 15 ans, il a comparu, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour viol, pédophilie sur des mineures de moins de 13 ans, détournement de mineure, collecte illicite de données personnelles et pornographie infantile.

S’agissant des faits, ils se sont déroulés dans le village de Niague. Ce vieux artiste qui avait l’habitude de recevoir ses fans a eu malheureusement l’idée d’avoir des rapports sexuels avec deux mineures et de filmer leurs ébats. Le jour des faits, alors que les deux fillettes âgées respectivement de 11 ans et 12 ans étaient venues rendre visite à leur idole. L’une avait pris le portable du musicien et regardait des vidéos pornographiques que ce dernier avait gardé dans son portable. C’est ainsi qu’il en a profité pour abuser l’autre fille. De peur d’être dénoncé, le mis en cause a remis de l’argent aux filles avant de leur dire de revenir à chaque fois que le besoin se fait sentir. Ce que les faits ont appliqué sans problème. Un autre jour alors que le musicien léchait les parties intimes de l’une des filles, l’autre filmait la scène. Pis, Daouda se permettait de doigter la mineure. Sachant qu’il ne peut pas donner tout le temps de l’argent aux filles, il a menacé de diffuser les vidéos et les images sur Facebook si jamais elles divulguent leur secret. Ainsi, les filles étaient-elles à sa merci.

Le procureur requiert 10 ans de prison

Fatiguées des agissements du mis en cause, les filles en ont parlé à un auxiliaire de la gendarmerie qui habitait dans le même village qu’elles. Sans perdre de temps, le pandore a saisi ses supérieurs qui ont procédé à son arrestation. Soumis au feu roulant des questions, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits. Mais, précise-t-il, il n’a jamais eu des rapports sexuels avec les filles. « Je léchais ses parties intimes pendant que sa copine nous filmait. C’est elle qui a pris l’initiative de nous filmer. Mon seul tort c’est d’avoir gardé les vidéos. Mais, je ne les ai jamais menacé. Je ne me rappelle pas du nombre de fois qu’elles sont venues chez moi », a-t-il soutenu. Invité à faire son réquisitoire, le parquet a commencé par poser des questions au prévenu. « Qu’allais tu ressentir si on avait fait des choses pareilles à fille ? », a-t-il lancé. « Je serai très peiné. Je suis prêt à accepter la peine qui me sera infligée. Je regrette et je ne cesserai jamais de regretter mon acte », a-t-il rétorqué. Malgré cela, le parquetier a requis à son encontre 10 ans de prison ferme. Selon lui, cette peine est même insuffisante pour réprimer le comportement du mis en cause. » Il est dangereux de laisser des individus comme Daouda Faye circuler dans la société », a dit le maître des poursuites. Pour sa part, Me Tafsir Abdou Sy de la defense a sollicité une application bienveillante de la loi pour son client. « Il y a des constances dans ce dossier. Dès le départ, mon client a plaidé coupable. Il regrette tout ce qu’il a fait. Mais il y a des termes qu’il n’a pas compris. Dans ce dossier rien ne démontre l’âge des filles. On ne peut pas se lever et dire que l’une des filles a 11 ans et l’autre 12 ans », a plaidé la robe noire. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 4 février prochain.