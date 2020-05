Militants of The Movement for the Salvation of Azawad listen to instructions at a waypoint while patrolling along the Mali-Niger border in the deserted area in the Menaka region in Mali during an anti jihadist patrol on February 5, 2018. / AFP PHOTO / Souleymane AG ANARA

Le Niger: neutralisation d’au moins 75 terroristes de Boko Haram La Force multinationale mixte a mené deux opérations militaires, lundi, dans le sud-est du pays et en territoire nigérian. Le Niger a affirmé, mercredi 13 mai, qu’au moins 75 « terroristes de Boko Haram » ont été tués lundi dans deux opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérian, un bilan qui n’a pas pu être vérifié de source indépendante. Un « groupe » de 25 « terroristes » a été tué au sud de Diffa, la grande ville du sud-est nigérien, et « une cinquantaine d’éléments ennemis » ont été « neutralisés » dans la zone du lac Tchad, sur le territoire du Nigeria, dans deux opérations de la force régionale de lutte contre les djihadistes, selon un communiqué du ministère nigérien de la défense. Lors d’une « reconnaissance-offensive le long des berges de la Komadougou », une rivière qui coule au Niger, au Nigeria et au Tchad, des hommes des forces armées nigériennes de la Force multinationale mixte (Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun) « ont eu un accrochage », lundi « vers 15 heures », « avec des combattants terroristes de Boko Haram dans une localité située à 74 km au sud de Diffa et ont réussi à neutraliser tout le groupe terroriste », selon le ministère de la défense. « Le bilan est le suivant : côté ami, deux blessés légers ; côté ennemi, 25 terroristes tués. » Un véhicule, de l’armement, des munitions, quatre motos et divers matériels « à usage militaire » ont été récupérés, selon le communiqué. Dans la même journée, « une cinquantaine d’éléments ennemis » ont été « neutralisés » sur l’île de Tombon-Fulani (Nigeria) par des bombardements aériens et des tirs d’artillerie de la Force multinationale mixte, selon le ministère de la défense. « Des abris et des dépôts de logistique » des djihadistes ont été également « détruits ». Partager Facebook

