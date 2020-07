Le Parquet requiert 20 ans contre Ousseynou Diop

Ousseynou Diop a fait face au Juge ce mardi. Auteur présumé du meurtre du taximan Ibrahima Samb, il s’est défendu face au magistrat, indiquant qu’il n’avait pas l‘intention de tirer sur sa victime. Mais, ses arguments n’ont pas semblé convaincre le procureur. Le maitre des poursuites a requis 20 ans de prison contre lui, renseigne la Rfm.

La partie civile, c’est-à-dire la famille de la victime, à travers son avocat, a réclamé un emprisonnement à perpétuité, et plus de 500 millions de francs Cfa en guise de dommages. la maman de la victime, elle, a déclaré qu’en plus de tuer son enfant, le meurtrier présumé à aussi tué la source de revenus qui permettait à la famille de subvenir aux besoins de la famille.