Le patient fugitif a infecté son épouse

L’émigré sénégalais, testé positif au coronavirus, le 21 mars dernier et qui s’était enfui de la Caserne Samba Dierry Diallo, a finalement contaminé son épouse. La dame en question a été testée positive et est présentement sous traitement dans les services dédiés. Concernant sa fille de 2 ans, elle est également suspectée et les résultats des tests effectués sur elle sont attendus dans les prochaines heures.