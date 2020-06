Le Pipistrel Velis Electro devient le premier avion 100 % électrique de série

L’avion Pipistrel Velis Electro est devenu le premier avion électrique au monde à obtenir la certification de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA). Avec ce sésame, il peut désormais être commercialisé.

En aviation, on parle de « pas » pour l’angle d’attaque des pales d’hélices. Et le 10 juin 2020 fut l’occasion d’un grand pas en avant pour l’histoire de l’aviation électrique. Pour la première fois, l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (EASA) a certifié un avion léger électrique, le Pipistrel Velis Electro. Une première mondiale qui est l’aboutissement de trois ans de travaux pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé pour l’avionneur Pipistrel. La certification s’est faite en deux étapes, avec d’abord l’homologation du moteur électrique portant la référence E-811-268MVLC, le 18 mai, pour ensuite certifier l’association de la cellule et du moteur. Pour l’EASA, ce fut également un grand saut dans le vide, puisqu’il a fallu poser les premiers jalons de la certification future des avions électriques.

Un avion-école

Pipistrel est un avionneur slovène spécialisé dans la conception et la production d’avions légers économes. Avec son moteur électrique, le Pipistrel Velis Electro a été développé à partir de la cellule du petit biplace Virus SW 121 d’une masse de 600 kilogrammes de la marque. Au lieu du moteur thermique Rotax de 100 chevaux, c’est son équivalent électrique de 60 kW qui est à l’œuvre.

Ce type d’avion se destine essentiellement à la formation des pilotes et notamment au long apprentissage des phases de décollage/atterrissage, ce que l’on appelle les « tours de pistes ». Pipistrel Velis Electro dispose déjà d’un carnet de commandes de 120 appareils avec des clients comme Air France et des écoles de pilotage suisses et sud-africaines.