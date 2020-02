Le plateau «Balance» de Walf TV prend feu

En plein tournage de l’émission «Balance» animée par Pape Ndiaye, le plateau a pris feu. Au moment de l’incendie survenu vers les coups de 23h 25, plus d’une vingtaine de personnes étaient sur le plateau. Il y avait le maire de Passy, le collectif Mbour justice et leur avocat Me Aly Ndiaye… Pour l’instant la cause de l’incident nous est inconnue.