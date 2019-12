Le préfet de Dakar a interdit la marche de ce vendredi sur la Place de l’Indépendance.

L’autorité évoque des motifs de troubles à l’ordre public, des risques d’infiltration par des individus mal intentionnés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens et à l’accès aux services publics et privés névralgiques.

Le Collectif « Ñoo Lank» maintient sa marche contre la hausse de l’électricité et appelle à la mobilisation.