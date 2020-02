Le PS rend hommage à Tanor

Le Parti Socialiste prépare activement les journées d’hommage à Ousmane Tanor Dieng. Le Secrétariat Exécutif National(SEN) qui s’est réuni hier a été consacré entièrement aux préparatifs de l’hommage au défunt secrétaire général. Les socialistes se sont donné rendez-vous le vendredi 21 février à Nguéniène, village natal de Tanor, pour une séance de prières. Une occasion pour la direction du Ps de rencontrer les responsables et militants de la localité. Le 23 février, les 14 unions régionales du PS vont rendre un grand hommage au défunt secrétaire général du PS à la Maison du Parti. Il y est attendu d’éminentes personnalités du Sénégal et de l’étranger. La mouvance présidentielle, l’opposition et la société civile prendront part à la cérémonie, informe L’AS.