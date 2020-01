« Le PSG a changé ma vie »

Arrivé lors du mercato estival 2019, en provenance d’Everton en Angleterre, Idrissa Gana Guèye a franchi un palier important avec le PSG. Ce club fait partie des grandes équipes en Europe avec ses stars comme Neymar ou encore Mbappé.

Après des débuts plus que prometteurs sous le maillot du PSG, avec notamment sa masterclass contre le Real Madrid au Parc des Princes, Idrissa Gueye a plus de mal depuis quelques semaines, même s’il semble peu à peu retrouver son niveau du début de saison. Dans une interview accordée au Canal Football Club, le milieu de terrain est revenu sur son arrivée au PSG.

Il explique : « PSG a changé beaucoup de choses. La manière dont je suis vu, dont les gens me considèrent. On peut dire que ça a changé ma vie, oui ».

Selon l’ancien joueur d’Everton, il est arrivé qu’il se sent moins respecté et cela c’est arrivé pas mal de fois dans sa carrière… Mais ça a toujours été une source de motivation pour lui. « Je n’ai pas une dent contre ces personnes-là. Au contraire, je les remercie, c’est grâce à eux que j’ai continué à bosser et c’est pour ça que je suis là aujourd’hui. Je suis un joueur d’ombre, j’aime aider, faire le travail pour les autres. J’ai été éduqué comme ça et j’ai grandi comme ça. » A conclu le milieu de terrain sénégalais.

OUSMANE SOW (STAGIAIRE)