Le PSG devient le club le plus riche du monde

Selon un rapport de Soccerex, le Paris Saint-Germain est le club le plus puissant financièrement du monde. Le club de la capitale a détrôné Manchester City.

Le Paris Saint-Germain est le club qui dispose de la surface financière la plus importante dans le monde. C’est en tout cas ce qu’indique un rapport de Soccerex, qui publie chaque année un classement nommé Football Finance 100 pour désigner les clubs les plus puissants financièrement de la planète football.

Le PSG détrône Manchester City

Ce classement est établi selon cinq critères : le potentiel financier des joueurs et des installations immobilières, les actifs financiers, les investissements des propriétaires des clubs, mais également les dettes contractées par les clubs. Avec tous ces critères, le Paris SG obtient un indice de 5,32 et détrône Manchester City, qui avait terminé premier en 2018 et 2019. Manchester City est désormais deuxième avec un indice de 5,20 et le Bayern Munich (3,89) complète le podium. Cinq clubs anglais figurent dans le Top 10. Derrière City, on retrouve Tottenham (4e), Arsenal (6e), Chelsea (7e) et Liverpool (8e). Manchester United n’est que 16e. Si l’Allemagne place deux clubs aux dix premières places, avec Dortmund à la 10e place, l’Espagne ne compte que le Real Madrid (5e). Le FC Barcelone occupe le 12e rang. Monaco devant Lyon, Marseille derrière Lille Et les autres clubs français ? Les équipes de Ligue 1 sont loin puisque Monaco est 20e alors que Lyon a perdu dix places et dégringole à la 26e position. Si Lille se hisse de justesse dans le Top 50 (49e), Marseille n’y figure pas et occupe la 53e place. A noter que l’Europe domine ce classement avec 80% des équipes présentes dans le Top 30.

Les 10 clubs les plus puissants financièrement en 2020 selon l’étude de Soccerex :

1. Paris Saint-Germain (5,32)

2. Manchester City (5,20)

3. Bayern Munich (3,89)

4. Tottenham (3,44)

5. Real Madrid (3,34)

6. Arsenal (3,15)

7. Chelsea (2,89)

8. Liverpool (2,62)

9. Juventus Turin (2,20)

10. Dortmund (2,15) –

Source: Maxifoot