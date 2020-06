Le PSG fixe son enveloppe et ses priorités pour le mercato

Le Paris Saint-Germain aurait fixé son enveloppe pour le mercato. À en croire les informations révélées par Le Parisien, Leonardo disposerait de près de 70 millions d’euros pour renforcer son équipe. Une somme qui ne devrait pas permettre au club de la capitale de faire des folies. Néanmoins, celle-ci pourrait augmenter en cas de ventes de joueurs. Le quotidien précise que le directeur sportif parisien aurait déjà établi ses priorités. Il serait à la recherche d’un défenseur central, d’un arrière latéral droit, d’un milieu de terrain défensif et d’un attaquant, sans doute pour combler les départs de Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore d’Edinson Cavani. Avec une enveloppe allouée aux transferts aussi «modeste» – en comparaison avec les années précédentes – le Brésilien devra être malin pour rentrer à la fois dans ses objectifs sportifs et dans son budget. Pour rappel, le PSG a déjà recruté Mauro Icardi pour plus de 50 millions d’euros.