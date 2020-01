Le Real a effectué le premier contact avec Sadio

Selon le10sport, des premiers contacts auraient eu lieu, récemment, avec les représentants de Sadio Mané et le Real Madrid. Un début de discussion pour préparer le dossier et construire les bases d’une négociation qui pourrait intervenir d’ici l’été prochain. D’après plusieurs indiscrétions, il se murmure même que Zinedine Zidane et Sadio Mané se seraient déjà parlé… L’occasion pour l’entraîneur madrilène de lui faire part de son envie de le voir rejoindre Madrid.