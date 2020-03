Le Real Madrid hésite entre Mane et Haaland

L’intérêt du Real Madrid pour Sadio Mané est un secret de polichinelle. Ces dernières semaines, le dossier serait en étude avancée du côté de Zidane et des dirigeants.

Cependant Liverpool ne compte pas laisser filer facilement son joyau sénégalais et réclame un montant de 150 millions d’euros qui pourrait descendre jusqu’à 110 millions minimum lors des négociations.

Mais Sadio Mané n’est pas la seule piste offensive pour le Real Madrid a appris wiwsport.com. En effet le club madrilène suit également Kylian Mbappé du PSG, Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal et Erling Haaland de Dortmund. Ce dernier serait le concurrent le plus sérieux pour Sadio Mané, car le jeune norvégien arrivé à Dortmund en janvier en provenance du Red Bull Salzburg pour 20 millions d’euros serait aujourd’hui évalué à 55 millions d’euros, soit moitié moins que Sadio Mané.

Quand on connaît l’efficacité et le potentiel de Haaland qui a 8 ans de moins que Sadio Mané, on comprend mieux l’hésitation du Real Madrid même si le niveau de performance actuel du sénégalais et largement au-dessus.