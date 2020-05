Le Real prêt a offrir 4 joueurs contre Paul Pogba?

Après son transfert avorté l’été dernier, Paul Pogba intéresse toujours autant le Real Madrid. Le joueur de Manchester United pourrait d’ailleurs rejoindre Zinédine Zidane lors du prochain mercato. Le Daily Mail et The Sun annoncent même que les Merengue pourraient offrir pas moins de quatre joueurs afin de s’attacher les services du champion du Monde 2018. Le club madrilène serait prêt à lâcher James Rodriguez, Martin Odegaard, Lucas Vazquez et Brahim Diaz en échange du Français. Mais d’après les médias britanniques, cette opportunité n’emballerait pas l’entraîneur mancunien Solskjaer qui souhaiterait conserver son milieu de terrain. La Juventus Turin est aussi sur les rangs afin de recruter son ancien joueur.