Le référendum qui pourrait donner à Poutine 36 ans de pouvoir

« Sans Poutine, il n’y a pas de Russie ». C’est le point de vue d’un chef d’Etat-major adjoint du Kremlin, et il est repris par des millions de Russes qui, depuis des décennies, ont réélu Vladimir Poutine pour rester au pouvoir, sous la forme d’un Premier ministre ou d’un président.

Et cette confiance pourrait être renouvelée le 1er juillet, après un référendum national visant à modifier la constitution russe et qui permettrait au président Poutine de se présenter à nouveau pour deux mandats présidentiels de six ans.

À 67 ans, M. Poutine n’a pas exclu de se présenter à nouveau à la présidence au-delà de 2024, lorsque le mandat actuel prendra fin – et il pourrait potentiellement rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Le référendum aura lieu au lendemain d’un défilé de la Victoire reprogrammé sur la place Rouge de Moscou, à l’occasion du 75e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.

La parade militaire devrait stimuler la fierté patriotique juste au moment où la capitale sort de l’isolement – une semaine plus tôt que prévu par le maire – et qui selon les critiques a pour but de faire pencher la balance en faveur du président.

Pourquoi y aura-t-il un référendum?

En janvier 2020, le président russe Vladimir Poutine a proposé d’avoir un vote populaire pour modifier la constitution.

L’une des principales questions soumises au vote est la possibilité de permettre au président Poutine de se présenter à nouveau pour deux mandats de six ans.

Le référendum, initialement prévu le 22 avril et reporté en raison du confinement dû au coronavirus, se tiendra désormais le 1er juillet.

Afin d’introduire des mesures de distanciation sociale, le vote va maintenant se dérouler sur cinq jours à travers la Russie, même dans les régions actuellement aux prises avec la Covid-19.

Il y aura des nombres limités de personnes pouvant entrer dans un bureau de vote à un moment donné, et certaines régions comme Moscou ont mis en place des systèmes de vote électronique.