Le Sénégal a exporté 230 joueurs en 2019

Les joueurs sénégalais s’exportent bien à l’étranger. C’est ce que confirme le dernier rapport de l’Observatoire du football (CIES), dans lequel on retrouve le Sénégal au 17e rang des pays les plus exportateurs de joueurs avec 230 jeunes dans le monde durant l’année civile 2019. À noter que le Sénégal occupe la troisième place en Afrique derrière le Nigeria qui est le principal exportateur africain (399 joueurs à l’étranger) et le Ghana avec 311 joueurs. Mais le Sénégal devance les ivoiriens qui sont à 204 joueurs. Le Brésil, avec 1600 footballeurs exportés, domine largement ce classement devant la France donc. L’Argentine (972 joueurs) complète le podium et se classe troisième devant l’Angleterre (565) et l’Espagne (559), qui ferme la marche du top 5. À noter aussi que le Japon est le premier exportateur asiatique (161).